Італія

Керманич Інтера прокоментував нічию в Кубку Італії.

Міланський Інтер напередодні врятував нічию в півфінальному протистоянні Кубка Італії проти туринського Ювентуса.

Ювентус — Інтер 1:1 Відео голів та огляд матчу Кубка Італії

Головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Команда провела чудову гру, ми мали територіальну перевагу протягом усього матчу. Були певні недоліки під час створення гольових моментів, а також прояви майстерності збоку воротаря суперників, але моя оцінка цієї гри не змінилася б навіть без голу Лукаку.

Я побачив відмінну гру команди на складному полі, тому взяв багато хороших речей із цієї гри. Хлопці були компактними та агресивними, це — хороший знак. Однак це лише перший матч, і тепер ми маємо боротись за перемогу, яка вартуватиме ще одного фіналу в змаганні, яке для нас важливе.

Бійка наприкінці гри? Святкування Лукаку, який завжди святкує таким чином, було неправильно трактоване вболівальниками та суперниками. У підсумку виник зайвий галас, який позбавить нас Лукаку та Хандановича, які є нашими основними гравцями, у матчі-відповіді.

Через три дні в нас буде ще один матч, і нам доведеться залишити цей позаду, тому що від цього моменту до матчу-відповіді буде ще багато викликів. Ми хотіли виступити якнайкраще, і команда була згуртованою та компактною, окрім моменту з пропущеним голом, де ми могли бути б більш уважними та сконцентрованими. Ми дуже мало дозволили створити складному супернику.

Окремо хотів би відзначити наших уболівальників — вони унікальні та незрівнянні. На Джузеппе Меацца в суботу весь стадіон підтримував і вболівав за нас до кінця, незважаючи на поразку. Це нормально, що ми, Інтер, хочемо інших результатів. Ми хочемо і повинні робити більше і краще, але сьогодні ввечері ми показали хороший футбол", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та туринським Ювентусом відбудеться 26 квітня.