Італія

Голкіпер Ювентуса прокоментував нічию в Кубку Італії.

Туринський Ювентус напередодні втратив перемогу в першому півфінальному протистоянні Кубка Італії проти міланського Інтера.

Ювентус — Інтер 1:1 Відео голів та огляд матчу Кубка Італії

Воротар "бьянконері" Маттіа Перін після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Футбол — це своєрідні перегони. Матч не закінчено, доки суддя не дасть фінальний свисток. Ми були повинні допрацювати до останнього. Гра була збалансованою, але нам потрібно покращити деякі речі, і приклад сьогоднішнього матчу може в цьому допомогти.

Епізод за участі Лукаку наприкінці гри? Ми, футболісти, маємо бути першими, хто подає приклад уболівальникам. У таких іграх, коли адреналін кожного потребує розрядки, іноді буває важко стримати власні емоції. Особливо це стосується моментів наприкінці зустрічі.

Але, на мій погляд, святкувати гол перед уболівальниками суперників — це брак поваги. Імовірно, Лукаку про це ніхто ніколи не говорив, тому виникли певні проблеми", — заявив італійський виконавець.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та туринським Ювентусом відбудеться 26 квітня.