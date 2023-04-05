Італія

Захисник Ювентуса прокоментував нічию в Кубку Італії.

Туринський Ювентус напередодні втратив перемогу в першому півфінальному протистоянні Кубка Італії проти міланського Інтера.

Ювентус — Інтер 1:1 Відео голів та огляд матчу Кубка Італії

Захисник та капітан "бьянконері" Данило після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Епізод наприкінці гри був дуже простим для арбітра: Лукаку забив, зробив жест, щоб змусити замовкнути наших уболівальників, і тоді арбітру нічого не вартувало дати йому другу жовту картку. Він уже мав попередження до цього, і я вважаю, що його вилучення було цілком слушним рішенням.

Хлопці, це матч Юве — Інтер, півфінал Кубка Італії, це вам не звичайна гра першого туру чемпіонату. Звісно, що настрій трохи збуджений, є сильна конкуренція, тому я вважаю, що такі події, як сутичка наприкінці, є нормальними.

Я завжди кажу, що ми не можемо дозволити собі витрачати на це енергію. Нам потрібно зосередитися на тому, що ми не зробили правильно під час матчу, оскільки у нас ще є 90 хвилин, щоб здобути місце в фіналі.

Бремер знає, що зіграв рукою по м’ячу, коли нам призначали пенальті. Але він ще молодий і йому ще потрібно багато чому навчитись. Ми тут для того, щоб допомогти кожному партнеру зростати. Ми виграємо і програємо як команда, справа була не тільки в Бремері, було багато речей, які ми робили неправильно. Залишається ще 90 хвилин, і ми все ще можемо забезпечити собі перепустку до фіналу.

Щодо Куадрадо, то йому все ж таки 34 роки, майже 35, тому це не моя відповідальність серед усієї команди відтягувати саме Куадрадо з бійки. Він знає, що на ньому лежить відповідальність. Ми поговоримо про це між собою в роздягальні, а про що саме йтиметься — я вам не буду тут казати", — заявив бразильський виконавець.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та туринським Ювентусом відбудеться 26 квітня.