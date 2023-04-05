Італія

Представники гравця відреагували на вилучення під час кубкової гри.

Міланський Інтер напередодні врятував нічию в півфінальному протистоянні Кубка Італії проти туринського Ювентуса.

Ювентус — Інтер 1:1 Відео голів та огляд матчу Кубка Італії

Рятівний для "нерадзуррі" м’яч у цій зустрічі забив на останній хвилині компенсованого часу з пенальті Ромелу Лукаку, після чого отримав друге попередження за провокативне святкування перед уболівальниками суперників.

Трохи згодом цей епізод призвів до того, що гравці обох команд влаштувати сутичку, і в підсумку Самір Ханданович та Хуан Куадрадо також отримали по червоній картці за неспортивну поведінку.

Резонансний епізод для преси взялись коментувати представники агенції RocNation, що захищає інтереси бельгійського нападника Інтера.

"Расистські акти від уболівальників Ювентуса, мішенню яких став Лукаку, не можуть бути прийнятними.

У компенсований час Ромелу реалізував пенальті. У той самий час, до цього моменту та в цілому за ходом гри, а також після її завершення, він піддавався ворожим та огидним образам на ґрунті расової ненависті.

Ромелу святкував забитий м’яч так само, як святкував голи раніше. Проте цього разу реакцією арбітра було попередження.

Ромелу заслуговує на вибачення від Ювентуса, і ми очікуємо, що Ліга негайно засудить поведінку цієї групи активних уболівальників Ювентуса. Італійська влада повинна використовувати цю можливість для боротьби з расизмом, а не для покарання жертви.

Ми впевнені, що світ футболу поділяє наші почуття", — ідеться в зверненні представників гравця.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та туринським Ювентусом відбудеться 26 квітня.