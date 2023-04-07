Італія

Хорват може продовжити кар'єру в Італії.

Півзахисник Челсі Матео Ковачич може змінити клубну прописку, інформує Todofichajes.

За інформацією джерела, хорват потрапив до сфери інтересів Інтера. Очікується, що "нерадзуррі" спробують підписати 28-річного гравця під час літнього трансферного вікна. Вартість трансферу Матео оцінюється в 40 мільйонів євро.

Контракт футболіста з Челсі розрахований до середини 2024 року.

Нинішнього сезону Ковачич провів 23 матчі, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті та Баварія також хочуть провернути трансфер хорвата.