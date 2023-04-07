Украина: Вторая лига 07 квітня 2023, 15:48 Трансляції усіх матчів Другої ліги проводитимуться на Youtube-каналі ПФЛ Усі охочі можуть дивитись матчі безплатно. Фото: facebook.com/pfczvyagel 07 квітня 2023, 15:48 Згідно з рішенням Центральної Ради ПФЛ трансляції усіх матчів VBET UA Друга проводитимуться на Youtube-каналі Професіональна футбольна ліга. Про це повідомляється на сайті ПФЛ. Друге коло чемпіонату вже стартувало. В першому матчі Хуст переміг Металург-2 з рахунком 2:1. Раніше повідомлялось, що друголігова Чайка підписала гравця, який грав у тимчасово окупованому Криму. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте