Украина: Вторая лига

Усі охочі можуть дивитись матчі безплатно.

Згідно з рішенням Центральної Ради ПФЛ трансляції усіх матчів VBET UA Друга проводитимуться на Youtube-каналі Професіональна футбольна ліга. Про це повідомляється на сайті ПФЛ.

Друге коло чемпіонату вже стартувало. В першому матчі Хуст переміг Металург-2 з рахунком 2:1.

Раніше повідомлялось, що друголігова Чайка підписала гравця, який грав у тимчасово окупованому Криму.