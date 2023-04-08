Італія

Форвард Наполі про свого наставника.

Нападник Наполі Віктор Осімген висловився стосовно робити наставника Лучано Спалетті — цитує гравця Нігерії France Football.

"Лучано Спаллетті — геній, повірте мені. Те, що Спаллетті зробив тут з моменту його прибуття в Наполі, не можна порівняти з тим, що я відчув деінде — і ви також не бачили раніше цього".

Словам центрального нападника можна вірити, бо саме за цього спеціаліста проводить найкращий сезон у кар'єрі.

Наразі на його рахунку більше, ніж 20 голів в усіх турнірах.