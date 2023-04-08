Завершились матчі чемпіонату Італії.
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08 квітня 2023, 21:30
У рамках 29 туру італійської Серії А Торіно на своєму полі приймав Рому.
Колектив Жозе Моурінью зумів здобути мінімальну перемогу на виїзді.
Торіно — Рома 0:1
Гол: Дібала 8 (з пенальті)
Торіно: В. Мілінкович-Савич, Гравійон (Джиджі, 62), Схуурс, Буонджорно (Лазаро, 79), Сінго, Річчі (Влашич, 62), Гінейтіс, Родрігес, Радоньїч (Карамо, 79), міранчук, Санабрія (Пеллегрі, 62)
Рома: Патрісіу, Манчіні, Смоллінг, Льоренте, Залевські, Крістанте, Вейналдум, Спінаццола, Сольбаккен (Матич, 74), Ель-Шаараві (Пеллегріні, 70), Дібала (Абрагам, 83)
Попередження: Схуурс 7, Гінейтіс 78, В. Мілінкович-Савич 81 — Ель-Шаараві 11.
В іншому матчі Верона приймала Сассуоло. Господарі зуміли здолати гостей із мінімальною різницею голів.
Верона – Сассуоло 2:1
Голи: Чекеріні, 84, Гайч, 90+5 – Харруї, 34.