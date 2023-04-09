Італія

Керманич римлян прокоментував перемогу над туринцями.

У рамках двадцять дев’ятого туру італійської Серії римський Лаціо на Стадіо Олімпіко здобув перемогу над туринським Ювентусом.

Лаціо — Ювентус 2:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "зебр" Мауріціо Саррі прокоментував виступ власної команди.

"Я пишаюсь ставленням цих гравців. Стабільність, якої ми досягли кілька місяців тому на тренуваннях, потроху починає проникати в ситуації за ходом гри.

Команда грає геть з іншим настроєм, агресією та впевненістю, вона завжди думками на полі, і це мене дуже тішить.

Якість закладена в ДНК наших футболістів, тому вони завжди матимуть її при собі. Якщо вони й надалі готові працювати в атаці та захисті саме таким чином, то ми станемо командою інакшого рівня.

Чесно кажучи, під час нашого першого голу в мене склалося враження, що арбітр міг би дати свисток. Але якщо я говорю про це, то в мене також склалось враження, що ми закінчили гру з парою зайвих футболістів у складі гостей, тому що Юве заслуговував на два вилучення за ходом гри.

Ризик проти Ювентуса полягає в їхній грі в повільному темпі, оскільки вони використовують такий спосіб для того, аби заколисувати вас оманливим відчуттям безпеки позаду. Ми весь тиждень говорили про це, щоб бути готовими, і наш темп у перші 60 хвилин змусив їх змінювати плани.

Я бачив банер від наших фанатів із написом: "Мауріціо один із нас, стиль Лаціо захоплює вас". Цю фразу я сказав на прес-конференції минулого тижня. Ззовні важко зрозуміти стиль нашої команди, але на полі він справді захоплює вас, дає відчуття причетності, яке рідко зустрічається в більшості клубів.

У Лізі ми стабільна команда, і єдині невдачі були, зазвичай, відбувались у Європі. Єдиний спосіб побачити, чи справді ми покращили менталітет, — це перемагати кожні три дні.

Іноді може здаватись, що в нас достатньо очок, а іноді їх ніби й мало. Правда в тому, що є ще 27 балів, які можна здобути, як я вже говорив раніше. Зараз це здається нелегким завданням, але це було взагалі неможливим ще кілька тижнів тому, коли ми поступались суперникам", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі римський Лаціо зіграє в гостях проти Спеції.