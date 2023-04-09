Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 8 квітня 2023 року, 21:45.

У центральному матчі 29 туру італійської Серії А Лаціо на своєму полі обіграв туринський Ювентус (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 38 хвилині, коли результативним ударом відзначився Мілінкович-Савич, але через чотири хвилини Рабьо зрівняв цифри на табло.

Перемогу римському клубу приніс забитий м'яч у виконанні Дзакканьї на 53 хвилині зустрічі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лаціо — Ювентус в 29 турі італійської Серії А-2022/23:

Лаціо — Ювентус 2:1

Голи: Мілінкович-Савич, 38, Дзакканьї, 53 — Рабьо, 42

Лаціо: Проведель — Марушич, Казале, Романьолі, Хісай — Мілінкович-Савич, Катальді (Весіно, 69), Луїс Альберто — Андерсон, Іммобіле (Педро, 64), Дзакканьї (Башич, 84).



Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Алекс Сандро — Куадрадо (Данило, 70), Фаджолі (Міретті, 86), Локателлі (Паредес, 62), Рабьо, Костич (К’єза, 63) — Ді Марія — Влахович (Мілік, 62).



Попередження: Мілінкович-Свич — Алекс Сандро, Локателлі, Куадрадо, Міретті