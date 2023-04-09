Італія

Керманич туринців прокоментував поразку від римлян.

У рамках двадцять дев’ятого туру італійської Серії туринський Ювентус на Стадіо Олімпіко зазнав поразки від римського Лаціо.

Лаціо — Ювентус 2:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри асистент головного тренера "зебр" Марко Ландуччі, який цього вечора підміняв Массіміліано Аллегрі, що захворів на грип, прокоментував виступ команди.

"Єдина думка, яка має значення, — це думка рефері. Ювентус не шукатиме приводів для суперечок через перший гол Лаціо. Уболівальники Юве сказали б, що це був фол, уболівальники Лаціо сказали б, що ні.

Усе, що я можу сказати, це те, що перший тайм у нашому виконанні був нижче рівнем, аніж ми планували, тоді як після перерви ми заграли набагато краще, заслуговували забити ще один м’яч, і підсумкова нічия була б справедливим результатом.

Ми, як завжди, приймаємо той результат, який було здобуто на полі. Наші захисники були в потрібних позиціях, якщо арбітр дає свисток, то на цьому все закінчується, а він цього не зробив. Ми не розпалюємо суперечок щодо цих речей.

К’єза та Паредес добре заграли від моменту виходу з лави для запасних, ми провели хороший другий тайм, але пропустили гол. І це не просто випадковість.

Насправді у нас ніколи не було К’єзи і Погба в обоймі в цьому сезоні. К’єза вибув майже рік, а зараз він починає повертатися до повної форми, і це один із позитивних моментів цього вечора, оскільки з ним ми можемо застосувати кілька різних схем гри.

Сьогодні ми зіграли в чотири захисники в другому таймі і зробили це добре, шкода, що ми пропустили цей гол, але ми створили багато шансів для того, аби зрівняти рахунок.

Нападникам потрібні голи, і справедливо буде сказати, що сьогодні ми не дали Влаховичу належних моментів для цього. Ми всі були занадто м’якими в першому таймі, і нам потрібно було вигравати більше підборів.

Я розмовляв з Аллегрі після гри. Він сказав, що ми провели хороший другий тайм, а перший мав бути кращим у нашому виконанні. Але я це й сам розумів.

Ми завжди повинні бути оптимістами, ми чекаємо остаточно рішення суду щодо наших 15 очок. Ми знаємо, що ми здобули 59 балів на полі, а зараз у нас офіційно 44. Почекаємо й побачимо", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі римський Лаціо зіграє в гостях проти Спеції.