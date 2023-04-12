Гравець Наполі розповів про початок у футболі.
Віктор Осімген - Getty Images
12 квітня 2023, 12:10
Віктор Осімген поділився історією, як розпочинав свій шлях у футболі — цитує гравця Daily Mail.
"Я почав грати у футбол у 7-8 років, але мені спершу це не дуже подобалося, оскільки я ходив із сестрами продавати апельсини, тому що змушений був якось заробляти собі на життя. Поле в моїй початковій школі було закрите.
У нас були талановиті гравці, але вони пішли влаштовуватися на роботу. Мені довелося ходити 1 годину, щоб тренуватися в школі за межами моєї громади".
Гравець Наполі наразі травмований, а цього сезону забив 21 гол у Серії А.