Італія

20-річний італієць не впорався з керуванням власної машини.

Захисник Удінезе Дестіні Удоджі потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на одній із вулиць Удіне, повідомляє Messaggero Veneto.

За інформацією джерела, 20-річний італієць втратив контроль над власною машиною, після чого в'їхав на літній майданчик кав'ярні, знісши при цьому стільці, столи, парасольки та рослини в горщиках.

Також наголошується, що футболіст здав всі необхідні тести після ДТП, зокрема на алкоголь, але їх результати не розголошуються.

У нинішньому сезоні Удоджі провів 26 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав три асисти. Його контракт належить Тоттенгему.