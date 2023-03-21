Італія

Нова угода з 27-річним нігерійцем розрахована до літа 2025 року.

Удінезе на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із півзахисником Ісааком Саксессом.

Нова угода з 27-річним нігерійцем розрахована до літа 2025 року. Також у контракті прописано опцію продовження угоди ще на один рік.

Цього сезону Саксесс провів 29 поєдинків, у яких забив один гол та віддав сім асистів.

Після 27 турів Удінезе набрав 38 очок та посідає восьме місце у турнірній таблиці Серії А.