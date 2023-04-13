Італія

Керівництво хоче зберегти серба.

Директор Ювентуса Франческо Кальво висловився про майбутнє нападника команди Душана Влаховича.

"Ми не сумніваємося, що Душан є ключовим гравцем для нашого нинішнього та майбутнього проекту, незважаючи на чутки.

Ми бачимо, як важко він працює кожен день на тренуваннях, тому ми впевнені в сьогоденні і майбутньому — ми оптимісти", — наводить слова функціонера інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначимо, що взимку 2022 року Влахович перейшов з Фіорентини до Ювентуса за 81,60 млн €. За цей час серб зіграв за Юве 45 матчів, в яких відзначився 19 голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ньюкасл готовий заплатити 75 мільйонів за Влаховича.