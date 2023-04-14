Італія

Німецький тренер не захотів коментувати чутки.

Головний тренер Баварії Томас Тухель не захотів коментувати можливий перехід Віктора Осімгена через вірогідну реакцію колеги.

"У мене є думка щодо нього, але я знаю, як все працює. Якщо я скажу щось про Осімгена, і це потрапить в Італію, тоді мій тамтешній колега скаже: "Чому Томас не може тримати рот закритим?" – Я не буду говорити про гравців інших клубів", — наводить слова Тухеля Фабріціо Романо.

Цього сезону Віктор Осімген провів 29 матчів, у яких забив 25 голів та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нігерійський нападник - пріоритетна ціль ПСЖ на літнє трансферне вікно