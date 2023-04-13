Франция

Окрім парижан у послугах гравця зацікавлена Баварія.

Нападник Наполі Віктор Осімген став пріоритетною ціллю ПСЖ на літнє трансферне вікно. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, парижани можуть поборотися за трансфер 24-річного нігерійця, якого "неаполітанці" оцінюють у понад 100 мільйонів євро.

Також наголошується, що у послугах гравця зацікавлена Баварія, де на трансфері футболіста особисто наполягає новий головний тренер Томас Тухель.

Цього сезону Осімхен провів 29 матчів, у яких забив 25 голів та віддав п'ять результативних передач.