Німеччина

Керманич Баварії — про скандальний інцидент, в результаті якого Мане вдарив Сане по обличчю.

Напередодні Баварія виступила з офіційною заявою щодо інциденту з бійкою між Садіо Мане і Лероєм Сане після поразки від Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів (0:3). Сенегалець отримав відсторонення від матчу проти Гоффенгайму та штраф.

Головний тренер мюнхенського гранда Томас Тухель прокоментував цей інцидент.

"Я тут, щоб стати на захист Мане. Я знаю його дуже давно і знаю тільки як абсолютного професіонала. Я також знаю його оточення. Він ніколи ні в чому не був винен. Це суперечило кодексу поведінки, він визнав це та вибачився", — цитує слова Томаса Тухеля журналіст Фабріціо Романо.

Раніше стало відомо про те, на скільки Баварія оштрафувала Садіо Мане за цей інцидент.