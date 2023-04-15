Італія

Нападник знов нагадав про свою стабільність.

Лаціо в рамках поєдинку тридцятого тура елітного дивізіону чемпіонату Італії грав на виїзді проти Спеції та здобув перемогу.

Один з голів римлян забив Чіро Іммобіле. Для нього це був десятий гол в цьому розіграші чемпіонату Італії.

Як повідомляє статистичний портал Gracenote Live, 33-річний форвард — єдиний гравець, хто забив принаймні 10 голів у кожному з останніх семи сезонів Серії А.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Іммобіле повторив досягнення Мессі, Роналду та Левандовського.