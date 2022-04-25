Италия

Італієць забив 25 і більше голів за сезон у чемпіонаті тричі за останні шість років.

Лаціо у матчі 34 туру італійської Серії А поступився Мілану з рахунком 1:2. Єдиний гол у складі "орлів" забив нападник Чиро Іммобіле.

За інформацією OptaPaolo, 32-річний італієць став четвертим футболістом за останні шість років у топ-5 лігах Європи, який зміг забити 25 і більше голів не менше ніж у трьох розіграшах чемпіонату.

До нього таким досягненням відзначилися Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду та Роберт Левандовські.

Нинішнього сезону Іммобіле провів 29 матчів, у яких забив 26 голів. Минулого сезону він забив 36 м'ячів, а в сезоні-2017/18 – 29.