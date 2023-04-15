Італія

Керманич Лаціо прокоментував перемогу над Спецією.

Римський Лаціо напередодні розібрався із Спецією в гостьовому матчі 30 туру італійської Серії A.

Спеція — Лаціо 0:3 Відео голів та огляд матчу Серії А

Головний тренер "орлів" Мауріціо Саррі після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"Другий гол був красивим, але в певний момент я почав хвилюватись, тому що ніхто не бив по воротах. Я також радий за Маркоса Антоніо, який є топ-гравцем, але мені важко влаштувати його до нашого півзахисту на постійній основі, тому що ми маємо дуже атакувальну спрямованість, тому іноді нам потрібна фізична сила.

Але якщо хтось захоче прийти подивитись на наші тренування заняття, то він буде вражений видовищем, коли ми граємо в пресингу з Антоніо на полі.

Ми давно прагнемо стати менш зухвалими та менш поверхневими. Уміння тримати м'яч у важкі моменти значно зросло останнім часом, але в перші сім-вісім хвилин я боявся, що ми сприйняли гру занадто легковажно.

Нам удалось віднайти необхідну ширину власних атак, бо тоді команда суперника була дуже агресивною. Вони створили нам чимало неприємностей, особливо в перші десять хвилин.

Ми задоволені, тому що команда прогресує. Було б помилкою вважати, що гра для нас завершиться легко, бо потрібно залишатись зосередженими, а задоволення від гри приходить лише разом із досягненням мети.

Всі забувають, що я колись сім разів підвищувався в класі з нижчих дивізіонів, де не завжди медійний вимір події відповідає внутрішньому задоволенню. Я отримував таке саме задоволення від Серії В, Серії С і Серії D. Оскільки я народився в Неаполі, у мене залишилася трохи забобонів, і я не дам вам повної відповіді на ці питання.

Я повернувся до насолоди від гри впродовж цього тижня. У команди все добре в матчах, але особливо на тренуваннях я побачив значну зміну ментальності. Той факт, що я повернувся до розважливого настрою, я також можу передати гравцям.

Є гравці, які зростають у дуже важливих для команди футболістів. Якщо ви подивитеся на турнірну таблицю дев’ять турів тому, то вона була геть інакша, аніж зараз. Ми повинні залишатись зосередженими на своїй меті, не дивлячись на нашу поточну позицію", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч римський Лаціо зіграє вдома проти Торіно.