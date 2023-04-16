Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії А, що відбувся 15 квітня 2023 року, 16:00.
Болонья — Мілан, Getty Images
16 квітня 2023, 13:39
У матчі 30 туру італійської Серії А Мілан у гостях не зміг обіграти Болонью (1:1).
На швидкий гол Сансоне у складі господарів поля на першій хвилині зустрічі, гості змогли відповісти лише результативним ударом Побега наприкінці першого тайму.
Після цього матчу Мілан залишився на четвертому місці в Серії А, а Болонья займає восьму сходинку.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Болонья — Мілан в італійській Серії А-2022/23:
Болонья — Мілан 1:1
Голи: Сансоне, 1 — Побега, 40
Болонья: Скорупський — Пош, Сумаоро, Лукумі, Кірьякопулос — Схаутен (Медель, 85), Домінгес — Ебішер (Моро, 73), Фергюсон, Барроу (Лікоянніс, 73) — Сансоне (Зіркзе, 57)
Мілан: Меньян — Флоренці (Калабрія, 57), Калюлю, Тіав (Габбія, 81), Туре — Вранкс, Побега, Салемакерс (Мессіас, 57), де Кетеларе (Діас, 70), Ребич — Орігі (Леау, 70)
Попередження: Пош, Домінгес, Кірьякопулос — Флоренці, Калабрія, Побега, Вранкс