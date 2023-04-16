Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії А, що відбувся 15 квітня 2023 року, 16:00.

У матчі 30 туру італійської Серії А Мілан у гостях не зміг обіграти Болонью (1:1).

На швидкий гол Сансоне у складі господарів поля на першій хвилині зустрічі, гості змогли відповісти лише результативним ударом Побега наприкінці першого тайму.

Після цього матчу Мілан залишився на четвертому місці в Серії А, а Болонья займає восьму сходинку.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Болонья — Мілан в італійській Серії А-2022/23:

Болонья — Мілан 1:1

Голи: Сансоне, 1 — Побега, 40

Болонья: Скорупський — Пош, Сумаоро, Лукумі, Кірьякопулос — Схаутен (Медель, 85), Домінгес — Ебішер (Моро, 73), Фергюсон, Барроу (Лікоянніс, 73) — Сансоне (Зіркзе, 57)

Мілан: Меньян — Флоренці (Калабрія, 57), Калюлю, Тіав (Габбія, 81), Туре — Вранкс, Побега, Салемакерс (Мессіас, 57), де Кетеларе (Діас, 70), Ребич — Орігі (Леау, 70)

Попередження: Пош, Домінгес, Кірьякопулос — Флоренці, Калабрія, Побега, Вранкс