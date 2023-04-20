Іспанія

Футболіст вирішив повісити бутси на цвях.

На пресконференції захисник Атлетіка Мікель Баленсіага оголосив про завершення кар’єри футболіста.

Баленсіага є вихованцем Реала Сосьєдад. Свою футбольну кар'єру він провів у Атлетіку, Нумансії та Вальядоліді. Найбільше матчів захисник зіграв у баскському клубі.

На його рахунку 321 поєдинок і всього 1 гол за кар'єру. Він виграв у клубі 2 Суперкубки Іспанії. Також Баленсіага провів 7 матчів у молодіжних збірних Іспаніі, у національну не викликався.

Раніше повідомлялось, що Барселона оформила трансфер Іньїго Мартінеса.