Італія

Завершився поєдинок чемпіонату Італії.

У рамках 31 туру італійської Серії А Лаціо вдома зустрічалось із Торіно.

Незважаючи на статус фаворита, Лаціо створив занадто мало у першій половині зустрічі. Торіно також багато моментів не мав, але один з них реалізував. Влашич обігрався з Іличем, який переграв Проведела. Цей гол виявився вирішальним.

На 54 хвилині відзначимо появу на полі Чіро Іммобіле, який не так давно потрапив у ДТП. Також з цікавого — на полі зустрілись два брати. Сергей Мілінковіч-Савіч зіграв за Лаціо, а Ваня Мілінковіч-Савіч захищав ворота Торіно.

Лаціо — Торіно 0:1

Голи: Ілич, 43

Лаціо: Проведел — Марушич (Пеллегріні, 81), Патрік (Казале, 69), Романьйолі, Хюсай (Лаццарі, 69) — Мілінковіч-Савіч, Весіно (Антоніо, 54), Альберто — Педро (Іммобіле, 54), Дзакканьї.

Торіно: Мілінковіч-Савіч — Буонджорно, Схюрс, Джіджі, Родрігес, Сінго (Гравіллон, 77) — Ілич, Лінетті, Радонич (Карамо, 69), Влашич — Санабрія.

Попередження: Романьйолі, Лінетті, Сінго, Родрігес, Гравіллон, Лаццарі.