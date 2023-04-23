Італія

Такий жест був зроблений як міра боротьби з расизмом.

Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна анулював дискваліфікацію нападаючого Інтера Ромелу Лукаку. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У наведеній заяві федерації йдеться про те, що поведінка бельгійського форварда була мотивована расистським ставленням фанатів туринського Ювентуса.

Скасована дискваліфікація Лукаку названа мірою боротьби з расизмом.

Нагадаємо, Лукаку реалізував пенальті у компенсований час півфінального матчу Кубка Італії проти Ювентуса (1:1), після чого відсвяткував гол, заткнувши вуха пальцями. За це арбітр покарав бельгійця другою жовтою карткою.

Таким чином, Лукаку зможе взяти участь у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії проти Ювентуса, який пройде в середу, 26 квітня.