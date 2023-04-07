Італія

Частину фанатських секторів Ювентуса буде закрито у наступному матчі з Наполі.

У першому півфінальному матчі Кубка Італії Ювентус та Інтер зіграли внічию з рахунком 1:1.

За підсумками зустрічі одразу троє футболістів отримали дискваліфікації.

Нападник Інтера Ромелу Лукаку отримав один матч дискваліфікації за другу жовту картку, яку він отримав за провокаційний жест на адресу вболівальників Ювентуса.

Захисник Ювентуса Хуан Куадрадо отримав бан на три матчі за конфлікт та бійку із воротарем Інтера Саміром Хандановичем. Голкіпер одержав один матч бану.

Також наголошується, що частину домашніх трибун Ювентуса буде закрито під час наступного матчу клубу. Причина — расистські вигуки на адресу Лукаку в кубковому протистоянні.

Свій наступний матч Ювентус проведе у Серії А проти Лаціо (8 квітня), а Інтер сьогодні зустрінеться із Салернітаною.

Гра у відповідь Кубка Італії пройде 26 квітня в Мілані.