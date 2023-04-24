Італія

Керманич Наполі прокоментував перемогу над Ювентусом.

Неаполітанський Наполі напередодні удруге за сезон обіграв туринський Ювентус, мінімально здолавши суперників у гостьовому протистоянні в рамках тридцять першого туру італійської Серії A.

Ювентус — Наполі 0:1 Відео голу та огляд матчу Серії А

Головний тренер "Партенопеї" Лучано Спаллетті після завершення зустрічі прокоментував події на футбольному полі.

"Коли ти виграєш у таких важливих іграх проти опонентів настільки високого рівня й наближаєшся до завершення сезону, це стає цеглинками в стіні остаточного тріумфу. Тому, природно, що гравці святкували цей успіх настільки жваво, особливо коли нам удалось забити в компенсований час, що зробило цей матч ще більш захоплюючим.

Однак давайте почекаємо, перш ніж відкорковувати шампанське, тому що нічого ще не здобуто. Я привітав команду, тому що вони грали добре, і це було непросто через кілька днів після прикрого вильоту з Ліги чемпіонів. Я не думаю, що ми могли б зробити більше сьогодні.

Якщо ми всі працюємо разом над перемогою, то радість від неї подвоюється. Так само як ми всі були разом кілька днів тому, і страждання зменшилися вдвічі після невдачі в Лізі чемпіонів.

Ми зіграли так, як хотіли зіграти, але іноді окремі випадки та моменти можуть змінити хід матчу. Я думаю, що нас винагородили за те, що ми продовжували покладатись на свій власний стиль гри, і команда цілком заслуговує на цю перемогу.

Тобі час від часу доводиться озиратись у своєму житті. Скажу чесно, я ніколи не подорожував у першому класі, дивлячись у вікно. Це було більше схоже на автостоп! Тож коли ви опиняєтесь в змозі виграти скудетто, це відплачує вам за всі жертви, на які ви пішли протягом багатьох років.

Звичайно, мені приємно мати таку можливість. З мене часто глузували через те, що я ношу футбольні бутси в технічній зоні, але я пам’ятаю, коли я відчайдушно хотів ці бутси, але не міг собі дозволити їх придбати. Я це добре пам'ятаю.

Можливо, мій шлях був важчим, аніж у інших, які починали з різних рівнів, і вони також заслужили на повагу та захоплення своєю ігровою кар’єрою, щоб заслужити можливість очолити найкращу команду з самого початку своєї роботи", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі неаполітанський Наполі зіграє вдома проти Салернітани.