Головна зірка "россонері" обрав пріоритетний варіант продовження кар'єри.
Рафаель Леау, Getty Images
26 квітня 2023, 15:37
Нападник Мілана Рафаель Леау не мінятиме клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, 23-річний португалець ухвалив рішення щодо продовження своєї кар'єри — він вирішив залишитися у складі "россонері", де він усім задоволений.
Також зазначається, що заради нової угоди з Міланом футболіст відмовився від пропозицій мадридського Реала та Челсі.
Чинний контракт Леау розрахований до літа 2024 року. Сторони вже давно обговорюють нову угоду.
Цього сезону Леау провів 41 матч, у яких забив 13 голів та віддав 12 гольових передач.