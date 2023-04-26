Італія

Головна зірка "россонері" обрав пріоритетний варіант продовження кар'єри.

Нападник Мілана Рафаель Леау не мінятиме клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 23-річний португалець ухвалив рішення щодо продовження своєї кар'єри — він вирішив залишитися у складі "россонері", де він усім задоволений.

Також зазначається, що заради нової угоди з Міланом футболіст відмовився від пропозицій мадридського Реала та Челсі.

Чинний контракт Леау розрахований до літа 2024 року. Сторони вже давно обговорюють нову угоду.

Цього сезону Леау провів 41 матч, у яких забив 13 голів та віддав 12 гольових передач.