Італія

Думка легенди збірної Італії та володаря Золотого м'яча.

Ексгравець збірної Італії Фабіо Каннаваро поділився своєю думкою про ймовірне чемпіонство Наполі в Серії А.

"Цей титул Серії А відрізняється від попередніх. Наполі виграє його і це піде на користь італійському футболу. Домінування команди Спаллетті змусило інші клуби ставити перед собою інші цілі, тому ми опинилися з п'ятьма командами у півфіналах єврокубків.

Чому це чемпіонство Наполі буде унікальним? Тому що два попередні титули цієї команди мали творця: Марадону. У цього скудетто з іншого боку багато батьків, і заслуга в основному належить Лучано Спаллетті.

Кварацхелія та Осімхен? Будь-яке порівняння з Марадоною було б неправильними. Ці двоє дуже сильні, але цього сезону ми виграли, тому що тренер створив конкурентоспроможну групу, що вирізнялася винятковою стабільністю.

Спаллетті домігся відмінного балансу гри та командної роботи. Він не лише грає у топфутбол, але ще ефективний та успішний. Він досяг чогось, у що, можливо, навіть не вірили на початку сезону", — сказав італієць.