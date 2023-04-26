Англія

Наставник "синіх" поділився своїми думками перед грою з Брентфордом.

Головний тренер Челсі Френк Лемпард прокоментував майбутній поєдинок 33 туру АПЛ проти Брентфорда.

"Дуже важливо розуміти, що коли ти граєш за Челсі, то на кону гордість. На щастя, клуб в останні 15-20 років б’ється за титули ліг та кубки на цій стадії сезону.

Реальність нинішньої ситуації така, що ми не в цій позиції. Гравці, можливо, переживають це довше, ніж я. Кожна гра до кінця сезону – це можливість показати, як ми можемо грати та здобувати результати. Це починається з гри проти Брентфорда.

Потрібно розуміти, що гратимемо вдома. Треба продемонструвати той дух та ідею, які були в перші 60 хвилин проти Реала, де атмосфера була неймовірна, а гравці працювали колективно", - наводить слова Лемпарда прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Челсі – Брентфорд відбудеться сьогодні, 26 квітня, о 21:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.