Іспанія

Івуарійський хавбек може змінити Ла Лігу на Серію А.

Півзахисник Барселони Франк Яннік Кессьє може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного івуарійця зацікавлений туринський Ювентус.

Нещодавно Барселона через свої фінансові проблеми заявила футболісту, що має намір знизити його зарплату, на що Франк відповів відмовою.

"Блаугранас" будуть готові розлучитися з Кессьє, якщо їм вдасться підписати контракти з Ілкаєм Гюндоганом та Серхіо Бускетсом.

Цього сезону Кессьє провів 37 матчів, у яких забив три голи та віддав три результативні передачі.