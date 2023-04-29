Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 29 квітня 2023 року, 19:00.
Рома - Мілан - Getty Images
29 квітня 2023, 22:00
У поєдинку 32 туру Серії А Рома на своєму полі зіграла внічию з Міланом із рахунком 1:1.
У складах команд відзначилися — Ебрахам та Салемакерс.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рома — Мілан в Серії А:
Рома — Мілан 1:1
Голи: Абрагам, 90+4 — Салемакерс, 90+7
Рома: Патрісіу — Манчіні, Ібаньєс, Кумбулла (Бове, 15, Камара, 89) — Челік, Крістанте, Матич, Пеллегріні, Спінаццола — Абрагам (Сольбаккен, 90+8), Белотті (Ель Шаараві. 46).
Мілан: Меньян — Калабрія, К’єр (Калулу, 73), Томорі (Тіав, 46), Ернандес — Беннасер (Де Кетеларе, 73), Тоналі — Діас, Крунич, Леау — Жиру.
Попередження: Матич, Ібаньєс, Крістанте — Томорі, Крунич