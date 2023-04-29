Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

Аталанта здобула вольову перемогу над Торіно. Гості довгий час вели у рахунку після голу колишнього гравця господарів Дзаппакости, проте Санабрії вдалося його зрівняти ближче до завершення зустрічі.

Втім, вийшовший на заміну форвард Сапата приніс своїй команді перемогу. Команда Гасперіні все ближче до зони чемпіонської ліги.

Торіно — Аталанта 1:2

Голи: Санабрія, 75 — Дзаппакоста, 34, Сапата, 88

Торіно: Мілінкович-Савич — Джіджі Схурс, Буонджорно — Лазаро (Сінго, 86), Лінетті (Річчі, 62), Ілич, Родрігес (Войвода, 62) — Карамо (Влашич, 46), Міранчук — Санабрія (Пеллегрі, 89)

Аталанта: Спортьєлло — Толой, Джимсіті, Скальвіні (Паломіно, 65) — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон (Муріель, 80), Мехле — Пашалич (Бога, 53), Копмайнерс — Гейлунд (Сапата, 52)

Попередження: Родрігес — Паломіно