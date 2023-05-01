Італія

Аутсайдер Серії A вже давно розуміє власну долю.

Генуезька Сампдорія в поточному сезоні має виключно негативний досвід виступів у італійській Серії A й залишаються лічені тури до того моменту, як клуб залишить "елітний" дивізіон слідом за сусідами за містом в особі Дженоа, які зробили це роком раніше.

Черговим кроком до цього стала поразка команди Деяна Станковича на полі Фіорентини в рамках тридцять другого туру національної першості з рахунком 0:5, після якої головний тренер подав у відставку.

Проте, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, керівництво "Самп" уже встигло змиритись із вильотом команди до Серії B, тож наразі не має намірів узгоджувати відхід 44-річного сербського фахівця, який обійняв посаду за ходом сезону на початку жовтня.

За будь-якого розвитку подій, позиція очільників клубу полягає в тому, що Станкович має допрацювати до завершення поточної кампанії, перед імовірним пониженням у класі сторони обговорить подальші взаємини.

Нагадаємо, що в своїй нетривалій тренерській кар’єрі Деян також очолював сербську Црвену Звезду.