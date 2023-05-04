Італія

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Вероною.

У рамках тридцять третього туру італійської Серії A міланський Інтер на виїзді здолав Верону, що перебуває в зоні вильоту.

Верона — Інтер 0:6 Відео голів та огляд матчу Серії A

Після завершення гри головний тренер "змій" Сімоне Індзагі прокоментував події на футбольному полі.

"Зійдемось на тому, що ми перебуваємо в хорошому моменті, добре граємо і матеріалізуємо нашу роботу в конкретні здобутки. Нам удалось відновити важливих гравців, і тепер результати не змушують на себе чекати. Я щасливий, але ми повинні продовжувати працювати.

Менш аніж через 72 години ми будемо виходити на поле Римі й повинні там зіграти чудовий матч. Сьогодні ввечері хлопці дуже добре виступили проти команди, яка програла вдома в 2023 році лише Фіорентині.

У нас є зобов’язання перед собою та перед фанатами щодо потрапляння до четвірки найкращих. Розуміємо, що наш графік дуже непростий, а також те, що підводні камені не за горами. У нас буде напружений фінішний відтинок сезону, але з таким духом та таким рівнем організації ми залишаємось задоволені, перебуваючи в цьому моменті.

Сьогодні Лаутаро та Джеко відіграли повний матч, бо мені було потрібно вселити в них упевненість. Я дуже задоволений, тому що маю дуже хороші реакції від усіх своїх футболістів. До цього ми втратили кілька дуже важливих очок.

Щодо Ачербі та його помилки в грі проти Лаціо, то Франческо я знаю вже давно, у нього дуже висока концентрація, і йому вдається тримати її протягом кількох матчів поспіль на тижні. У неділю він дійсно припустився помилки, і я сумнівався сьогодні ввечері щодо його місця на полі. Але все одно віддав перевагу йому, бо, разом із Бастоні, вони дуже надійні.

Головне, що змінилось у нашій грі за останній час, це — завершення гольових епізодів та власне голи. Я й досі думаю про ігри проти Салернітани або Фіорентини. Я не думаю, що це був якийсь інакший Інтер, але одно очко в цих двох матчах не було тим, на що ми дійсно заслуговували.

Але це футбол, ми знаємо, що в кожній грі потрібно знайти власний підхід, а потім виграти її. Перший гол сьогодні нам у цьому допоміг", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер гратиме в гостях у Роми.