Досвідчений футболіст не чекатиме нового контракту від туринців.
ХУАН КУАДРАДО, GETTY IMAGES
04 травня 2023, 17:29
Хуан Куадрадо вирішив залишити Ювентус після закінчення сезону, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За його інформацією, футболіст не має наміру чекати на пропозиції від керівництва туринців про продовження угоди і шукатиме для себе новий клуб найближчим часом.
Контракт гравця з Ювентусом діє до кінця червня цього року. Колумбієць виступає за "б'янконері" з 2015 року.
У поточному сезоні на рахунку Куадрадо 41 матч за туринців у всіх турнірах, у яких він відзначився 2 голами та 4 асистами.