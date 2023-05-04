Італія

Досвідчений футболіст не чекатиме нового контракту від туринців.

Хуан Куадрадо вирішив залишити Ювентус після закінчення сезону, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, футболіст не має наміру чекати на пропозиції від керівництва туринців про продовження угоди і шукатиме для себе новий клуб найближчим часом.

Контракт гравця з Ювентусом діє до кінця червня цього року. Колумбієць виступає за "б'янконері" з 2015 року.

У поточному сезоні на рахунку Куадрадо 41 матч за туринців у всіх турнірах, у яких він відзначився 2 голами та 4 асистами.