Італія

Неаполітанці достроково оформили перемогу в лізі.

Наполі в рамках поєдинку тридцять третього туру елітного дивізіону чемпіонату Італії грав на виїзді проти Удінезе та здобув нічию.

Неаполітанці завдяки цьому результату змогли достроково оформити чемпіонство в 33 турі.

Як повідомляє статистичний портал Opta, це рекорд в історії Серії А — ніхто не виграв титул за п'ять турів до кінця або більше.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд чемпіонського матчу чемпіонату Італії між Наполі та Удінезе.