Італія

Президент новоспеченого чемпіона Італії підтвердив, що змін на тренерському містку не планується.

У матчі 33 туру італійської Серії А Наполі в гостях зіграв унічию з Удінезе, що дозволило неаполітанцям достроково гарантувати собі чемпіонський титул поточного сезону за п'ять матчів до кінця сезону.

Після цього поєдинку президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що Лучано Спаллетті продовжить очолювати команду.

"Лучано Спаллетті залишиться тут. Наш проєкт не зупиниться на цьому — це лише початок. Ми хочемо вигравати знову, знову і знову. А ще є Ліга чемпіонів", — цитує слова Де Лаурентіса журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Лучано Спаллетті став найстаршим тренером, який виграв Серію А.