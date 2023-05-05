Італія

Востаннє "неаполітанці" ставали чемпіонами у сезоні-1989/90.

У матчі 33 туру італійської Серії А Наполі в гостях поділив очки Удінезе (1:1).

Нічиєї було достатньо для забезпечення Наполі чемпіонства в Серії А. Востаннє "неаполітанці" ставали володарями золотих медалей у сезоні-1989/90.

Для головного тренера Наполі Лучано Спаллетті це було перше чемпіонство у Серії А.

За інформацією OptaPaolo, Спаллетті став найстаршим тренером, який виграв Серію А. На момент матчу йому було 64 роки і 58 днів.

Раніше це досягнення належало Мауріцио Саррі, який став чемпіоном з Ювентусом у віці 61 року та 203 днів у сезоні-2019/20.

Для Спаллетті цей трофей став восьмим у кар'єрі. До цього він двічі виборював Кубок Італії з Ромою, а також Суперкубок країни. Також були два чемпіонства в країні-404 із Зенітом, де він також взяв Кубок та Суперкубок.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Удінезе — Наполі.