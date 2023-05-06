Італія

Керманич Ювентуса прокоментував прийдешню гру проти Аталанти.

Туринський Ювентус у рамках тридцять четвертого туру італійської Серії A проведе гостьову зустріч проти бергамаської Аталанти.

Головний тренер "бьянконері" Массіміліано Аллегрі напередодні протистояння прокоментував стан власної команди.

"Для мене велика честь мати в своїй команді гравців, які беруть участь у чемпіонаті світу U-20. Суле відправиться туди після гри проти Кремонезе, він дуже цього хоче, а Ілінг-Джуніор залишиться тут. Щодо Міретті, поки що, запитів не було.

Я ще не ухвалював рішення стосовно атаки моєї команди. Кін повернувся до роботи боротьбу, а Мілік та Влахович почуваються краще. На нас очікують напружені ігри, і всі вони при цьому будуть важливими.

Команда продемонструвала віру в себе, навіть коли ситуація була важкою. Ми в хорошій формі, тримаємось своїх позицій, переносимо успіхи від гри до гри.

Нам доведеться зіткнутись з Аталантою, яка є важким суперником. Це фізично сильний колектив, який перебуває в хорошій формі та бореться за місце в Лізі чемпіонів.

Наша мета — набрати достатньо очок, щоб фінішувати в першій четвірці. Наразі 73 очки гарантують кваліфікацію Ліги чемпіонів. Залежно від того, як пройдуть сьогоднішні ігри, цей поріг очок може змінитись.

Ми зосереджені лише на тому, щоб фінішувати в четвірці кращих і добре виступити в Лізі Європи. Нам потрібно, щоб усі працювали на повну: ті, хто грають одну хвилину, і ті, хто грають усі 90.

Погба? 20 хвилин, які він днями зіграв, були позитивними. Цей сезон був проклятим для нього. Я хочу отримати від нього найкраще, тому що він може допомогти команді.

Це третій сезон поспіль, у якому нам не вдається боротися за чемпіонський титул. Ми хочемо повернути цю тенденцію наступному футбольному році. Але зараз ми зосереджуємося на завершенні сезону.

Що стосується перемоги Наполі в гонитві за скудетто, то це той випадок, коли команда виграє титул, бо вона найкраща. Вони цілком заслужили перемогу в Серії А і заслуговують на велику пошану.

У нас попереду 30 важливих днів. Сезон закінчується, і 5 червня клуб плануватиме майбутнє. Безглуздо говорити про прибуття та відходи гравців до цієї дати. Що стосується спортивного директора, то це питання до клубу", — заявив італійський фахівець.

Матч Аталанта — Ювентус відбудеться 7 травня, о 13:30.