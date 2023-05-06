Італія

Португалець може відновитися до матчів Ліги чемпіонів.

Стефано Піолі запевняє вболівальників Мілана, що у Рафаеля Леау "нічого серйозного" і він може відновитися до Ліги чемпіонів, але, незважаючи на це, їхня перемога над Лаціо доводить, що "фундамент" команди міцний.

"Ми задоволені гарною грою, тому що ми наближаємося до кінця сезону і не задоволені своєю позицією, тому цей матч був занадто важливим для нас", — сказав Піолі DAZN.

"Якщо Рафа почуватиметься краще і одужає, то ми зіграємо з ним. Якщо він цього не зробить, то ми зможемо показати чудову гру навіть без такого чудового гравця, як він.

Я щойно бачив його, і він здавався розслабленим, але проблеми з м’язами потрібно оцінювати завтра, а не в гарячці моменту. З огляду на те, що він мені сказав, я не думаю, що це щось серйозне.

Він сказав, що вчасно зупинився, завтра подивимося, як він прокинеться, але він заспокоїв клуб.

Я думаю, що ця гра підтверджує, що якщо команда є міцною, то індивідуальні таланти можуть зробити нас сильнішими, але основа має бути.

Беннасер є дуже сильним і повноцінним гравцем, але він повинен бути у формі на 100 відсотків, щоб викластися якнайкраще. З трьома півзахисниками ми є міцнішою і все ще непередбачуваною командою, наприклад, Тоналі міг більше просуватися вперед. Ця універсальність важлива для тренера.

Ми були свіжими фізично, тому що ми дали відпочинок багатьом гравцям серед тижня, тоді як Лаціо здавався втомленим. Тепер є кілька днів, щоб відновитися, і гра вночі, а не о 15:00 в цю пору року також має велике значення. Ми будемо готові проти Інтера.

Я намагався добре мотивувати команду на матчі Серії А, навіть якщо результати не обов’язково відповідали її виступам. Тепер ми повинні насолоджуватися кожним моментом нарощування, тому що ми заслужили цей чудовий момент у центрі уваги і повинні насолоджуватися ним".

Нагадаємо, що Леау може продлити контракт з Міланом.