Дизайн буде доволі цікавим.
Лого Ювентус - Getty Images
11 травня 2023, 20:00
Очікується, що Ювентус представить свою нову форму Adidas на сезон 2023-24 цими вихідними проти Кремонезе, і в мережу просочилися зображення Поля Погба в цьому дизайні.
Фотографії були оприлюднені La Maglia Bianconera, на них також зображені члени жіночої команди Ювентуса, які моделюють форму.
Протягом попередніх кількох місяців уже було кілька попередніх оглядів футболки, і вони були підтверджені як точні.
Сюди входить "пухнастий" образ на смугах, що робить їх схожими на зебру, яка була символом клубу.
Яскраво-жовті акценти на плечах, комірі, спонсорі та логотипі J.
Дизайн був створений Adidas для кампанії 2023-24.
Вибір Погба в якості головної моделі вказує на його важливість для команди в наступному сезоні, оскільки він майже не виступав у нинішньому сезоні через низку проблем із травмами з моменту його прибуття з Манчестер Юнайтед у якості вільного агента.