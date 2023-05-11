Італія

Дизайн буде доволі цікавим.

Очікується, що Ювентус представить свою нову форму Adidas на сезон 2023-24 цими вихідними проти Кремонезе, і в мережу просочилися зображення Поля Погба в цьому дизайні.

Фотографії були оприлюднені La Maglia Bianconera, на них також зображені члени жіночої команди Ювентуса, які моделюють форму.

Протягом попередніх кількох місяців уже було кілька попередніх оглядів футболки, і вони були підтверджені як точні.

Сюди входить "пухнастий" образ на смугах, що робить їх схожими на зебру, яка була символом клубу.

Яскраво-жовті акценти на плечах, комірі, спонсорі та логотипі J.

Дизайн був створений Adidas для кампанії 2023-24.

Вибір Погба в якості головної моделі вказує на його важливість для команди в наступному сезоні, оскільки він майже не виступав у нинішньому сезоні через низку проблем із травмами з моменту його прибуття з Манчестер Юнайтед у якості вільного агента.