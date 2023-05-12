Італія

Досвідчений центрбек поза грою.

36-річний італійський центральний захисник розпочав матч у старті в півфіналі європейського матчу в Турині 11 травня і був змушений покинути поле через 61 хвилину, боляче тримав себе за стегно.

Його замінив Федеріко Гатті, який зрівняв рахунок на 97-й хвилині напруженої сутички, зберігаючи рівність у матчі-відповіді.

Бонуччі мав проблеми з травмами на протязі нинішньої кампанії, пропустивши шість поспіль матчів Серії А через проблеми з привідним м’язом у січні та лютому.

Як оголосив Ювентус, медичні тести, проведені сьогодні вранці, підтвердили, що Бонуччі отримав легку травму привідного м'яза лівого стегна, проблема, через яку він, ймовірно, не буде грати приблизно на 15 днів.

Таким чином, очікується, що італійський ветеран не візьме участь у майбутніх іграх "бьянконері" проти Кремонезе, Севільї та Емполі, а також може пропустити гру проти Мілана 28 травня.