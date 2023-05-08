Італійський фахівець пролонгував свою угоду з неаполітанським клубом.
ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТІ, GETTY IMAGES
08 травня 2023, 09:59
Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті повідомив, що його контракт із клубом продовжено, оскільки керівництво активувало опцію пролонгації угоди.
"Вдячний клубу за те, що вони активували опцію продовження мого контракту до червня 2024 року.
Наш директор Крістіано Джунтолі вже працює над складом і підписанням контрактів на наступний сезон", — наводить слова Спаллетті Фабріціо Романо.
Нагадаємо, Лучано Спалетті став найстаршим наставником в історії Серії А, який вигравав своє перше скудетто в тренерській кар'єрі.