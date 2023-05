Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті повідомив, що його контракт із клубом продовжено, оскільки керівництво активувало опцію пролонгації угоди.

"Вдячний клубу за те, що вони активували опцію продовження мого контракту до червня 2024 року.

Наш директор Крістіано Джунтолі вже працює над складом і підписанням контрактів на наступний сезон", — наводить слова Спаллетті Фабріціо Романо.

Napoli manager Spalletti: “I’m grateful to the club as they’ve triggered the option to extend my contract until June 2024”. 🔵🤝🏻 #SerieA



“Our director Cristiano Giuntoli’s already working on the squad and signings for the next season as we need to work in advance”. pic.twitter.com/w3XBp9tbMx