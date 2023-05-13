Італія

Голкіпер залишиться в команді.

Генеральний директор Інтера Маротта прокоментував чутки щодо можливого відходу Андре Онана в Челсі.

"Онана піде за 40 мільйонів євро? Я б виключив це, чесно. Думаємо, він залишиться Ми не отримували жодних пропозицій.

Онана щасливий у Мілані, він хоче залишитися тут. Ми не плануємо його продавати", — наводить слова функціонера Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Онана — перший воротар Інтера із 7 сухими матчами за одну Лігу чемпіонів.