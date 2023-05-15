Італія

Головний тренер Наполі видав дивний поступок.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті вирішив заплямувати свою репутацію привітанням клуба з країни-агресора, в якому працював раніше.

"Якщо Наполі перемагає у чемпіонаті, якщо зеніт стає чемпіоном, це означає, що і ми, і Зеніт – чемпіони подвійно! Ми любимо ті самі речі: море, небо, у нас однакові кольори, і нам, і Зеніту подобається вигравати трофеї.

Вітаю боса, Олексію Міллеру! Вітаю мого друга, Сергія Семака! Вітаю футболістів та всю команду зеніту! Я вас кохаю! Давай, зеніт!", — сказав Спаллетті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що керманич неаполітанців підтвердив, що має намір залишитися в клубі після перемоги у Серії А..