Італія

Епоха захисту італійського футболу добігає до завершення.

Італійський центральний захисник туринського Ювентуса Леонардо Бонуччі в першому матчі проти андалузької Севільї в півфіналі Ліги Європи УЄФА (1:1) провів свою 500 гру в складі "бьянконері".

Однак під час підготовки команди, тоді як сам футболіст не братиме участь у грі через травму, до матчу-відповіді на Рамон Санчес Пісхуан 36-річний виконавець розповів представникам клубної преси про свої плани щодо майбутнього завершення професійної кар’єри.

"Коли наприкінці наступного сезону я завершуватиму грати в футбол, це буде кінець ери італійського стилю захисту.

Це джерело гордості — бути одним із найбільш відомих представників катеначчо.

Я сподіваюсь, що багато захисників майбутнього покоління — так само, як це було з Франко Барезі, Алессандро Нестою, Паоло Мальдіні, Фабіо Каннаваро, будуть вважати мене, Джанлуїджі Буффона і Джорджіо К’єлліні своїми кумирами.

Це означало б, що ми дійсно багато чого досягли й збагатили сучасний футбол", — заявив італійський виконавець.

У поточному сезоні Бонуччі зіграв 24 матчі, забивши два голи.