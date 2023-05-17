Епоха захисту італійського футболу добігає до завершення.
Леонардо Бонуччі, Getty Images
17 травня 2023, 13:06
Італійський центральний захисник туринського Ювентуса Леонардо Бонуччі в першому матчі проти андалузької Севільї в півфіналі Ліги Європи УЄФА (1:1) провів свою 500 гру в складі "бьянконері".
Однак під час підготовки команди, тоді як сам футболіст не братиме участь у грі через травму, до матчу-відповіді на Рамон Санчес Пісхуан 36-річний виконавець розповів представникам клубної преси про свої плани щодо майбутнього завершення професійної кар’єри.
"Коли наприкінці наступного сезону я завершуватиму грати в футбол, це буде кінець ери італійського стилю захисту.
Це джерело гордості — бути одним із найбільш відомих представників катеначчо.
Я сподіваюсь, що багато захисників майбутнього покоління — так само, як це було з Франко Барезі, Алессандро Нестою, Паоло Мальдіні, Фабіо Каннаваро, будуть вважати мене, Джанлуїджі Буффона і Джорджіо К’єлліні своїми кумирами.
Це означало б, що ми дійсно багато чого досягли й збагатили сучасний футбол", — заявив італійський виконавець.
У поточному сезоні Бонуччі зіграв 24 матчі, забивши два голи.