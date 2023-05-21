Італія

Українець розпочне матч Серії А на лаві запасних.

Сьогодні, 21 травня, відбудеться матч 36 туру італійської Серії А, в якому Лечче на своєму полі прийме Спецію.

Тренерський штаб гостей уже визначився зі стартовим складом і, на жаль, український півзахисник Віктор Коваленко залишився на лаві запасних.

Нинішнього сезону Коваленко взяв участь у 19 матчах, у яких відзначився одним асистом. На його рахунку 620 зіграних хвилин.

Нагадаємо, Спеція продовжує боротьбу за виживання. Після 35 турів команда набрала 30 очок та посідає 17 місце у турнірній таблиці Серії А перед зоною вильоту. У Лечче — 32 бали та 16 рядок. За ними йде Верона, у якої також 30 очок після 36 ігор.

Матч Лечче — Спеція розпочнеться о 13:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.