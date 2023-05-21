Італія

Нападник Мілана прокоментував хет-трик у ворота Сампдорії.

Напередодні Мілан у рамках тридцять шостого туру італійської Серії A в домашньому поєдинку розбив генуезьку Сампдорію з рахунком 5:1.

Хет-трик Жиру — в огляді матчу Мілан — Сампдорія в Серії А

Після завершення гри нападник "россонері" Олів’є Жиру, якому вдалось відзначитись одразу трьома м’ячами, поділився власними враженнями від подій на полі.

"Ми хотіли провести хорошу гру сьогодні ввечері, щоб стати на ноги після вівторка для наших уболівальників і всіх "міланістів".

Ми добре почали матч — це те, що нам було важко зробити останнім часом, особливо вдома. Тож ми отримали трохи впевненості та були більш ефективними перед чужими воротами.

Очевидно, що я, як і команда загалом, був розчарований вильотом із Ліги чемпіонів. Мені скоро виповниться 37, але я відчуваю себе юним неначе один зі своїх дітей, коли граю у футбол.

Я завжди хочу перемагати заради цієї футболки. Для мене дуже багато значить грати в цьому клубі, і я не знаю, чи була це моя остання гра в Лізі чемпіонів. Сподіваюся, що ні, але ніколи не знаєш напевно.

Тому я й трохи засумував, коли подумав про майбутнє, але ми зробимо все, щоб потрапити в Лігу чемпіонів наступного сезону, оскільки цей клуб і його вболівальники на це заслуговують.

Матч проти Ювентуса буде схожий на фінал. Ми не знаємо й не можемо знати, що станеться з їхніми 15 штрафними очками, але ми можемо бути зосереджені на власному футболі, наших іграх. Нам потрібно тільки перемагати і сподіватись на вдалий сценарій.

Якби ви сказали мені в 2021 році, що мені вдасться отримати стільки вражень у Мілані, я б, мабуть, не повірив. У цьому клубі в моєму першому сезоні метою було не виграти скудетто, а потрапити в Лігу чемпіонів. Це вже потім ми отримали впевненість за підсумками чудового сезону.

Цього разу в Серії А було трохи складніше, але ми добре виступили в Лізі чемпіонів і зробили себе та фанатів щасливими. Це найважливіше — отримувати задоволення від себе на полі і викладатись за цю форму.

Сподіваюся, що в наступному сезоні ми зможемо продовжити вчитися і допомогти цій команді дорослішати. Вона ще дуже молода, але вже має велику якість", — заявив французький виконавець.

Наступний матч Мілан зіграє проти туринського Ювентуса на виїзді 28 травня.