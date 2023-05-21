Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 20 травня 2023 року, 21:45.

Мілан у матчі 36 туру італійської Серії А на своєму полі розгромив Сампдорію (5:1).

Перемогу "россонері" принесли забиті м'ячі у виконанні Леау, Діаса та Жиру, який оформив хет-трик. У складі Сампи єдиним голом відзначився Квальярелла.

Мілан продовжує боротьбу за топ-4 у Серії А, відстаючи від Лаціо на один бал, проте римляни мають гру в запасі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Мілан — Сампдорія у 36 турі італійської Серії А-2022/23:

Мілан — Сампдорія 5:1

Голи: Леау, 9, Жиру, 23, 29 (з пенальті), 68, Діас, 63 — Квальярелла, 20.

Мілан: Маньян, Калабрія, Тіав, Томорі (К'єр, 80), Ернандес (Балло-Туре, 80), Тоналі (Побега, 80), Крунич, Мессіас (Салемакерс, 60), Діас (Де Кетеларе, 70), Леау, Жиру.

Сампдорія: Равалья, Дзанолі, Гюнтер, Нуйтінк (Аміоне, 69), Леріс, Вінкс, Рінкон (Паолетті, 82), Ауджелло, Джуричич (Ілхан, 82), Квальярелла (Ойконому, 69), Габб'ядіні (Ламмерс, 69).

Попередження: Ернандес – Гюнтер, Дзанолі, Ойконому.